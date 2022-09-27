В Мурманской области заработала "горячая линия" для поддержки семей мобилизованных северян

Операторы "горячей линии" будут консультировать семьи мобилизованных жителей Мурманской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области начала работу "горячая линия" для поддержки семей северян, призванных в рамках частичной мобилизации. Позвонившие смогут получить консультации по правовым, семейным, медицинским и другим вопросам.

- Вопросы возникают разные, мы сделаем все, чтобы помочь родным и близким наших защитников их разрешить. По-другому просто нельзя, мы не оставим никого один на один ни с одной проблемой, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

"Горячая линия" будет работать по телефону (8152) 69-33-00 с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

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