Мурманск может разорвать побратимские отношения с шведским Лулео

Мурманск может перестать быть побратимом шведского Лулео. Фото: Совет депутатов Мурманска

29 сентября состоится 39-е заседание Совета депутатов Мурманска. В повестке дня - восемь вопросов, в том числе и о прекращении международных связей Мурманска и шведского Лулео.

Города стали побратимами 50 лет назад - в 1972 году. В апреле столица Заполярья разорвала побратимские отношения с польским Щецином. Временно дружеские связи прекращены с финским Рованиеми.

Напомним: Полярные Зори могут обзавестись новыми городами-побратимами - армянским Мецамором и венгерским Калочи.

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