Поиски двух пропавших в районе Ловозера рыбаков завершены

Два рыбака пропали в районе Ловозера.
Фото: Олег ФИЛОНОК
26 сентября в районе Ловозера начались поиски двух мужчин, которые уехали на рыбалку и перестали выходить на связь с родными. Вечером в понедельник спасатели завершили работу.
- Граждане найдены, в медицинской помощи не нуждаются, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: на выходных на Пермусозере также пропали два рыбака - отец и сын. Их тела позже нашли спасатели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru