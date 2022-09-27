Поиски двух пропавших в районе Ловозера рыбаков завершены

Два рыбака пропали в районе Ловозера. Фото: Олег ФИЛОНОК

26 сентября в районе Ловозера начались поиски двух мужчин, которые уехали на рыбалку и перестали выходить на связь с родными. Вечером в понедельник спасатели завершили работу.

- Граждане найдены, в медицинской помощи не нуждаются, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: на выходных на Пермусозере также пропали два рыбака - отец и сын. Их тела позже нашли спасатели.

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