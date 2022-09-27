В Мурманске на улице Ушакова сгорела Mazda 3

Огонь почти полностью уничтожил машину. Фото: vk.com/murman01

Вечером 26 сентября в Мурманске у дома № 3 на улице Ушакова загорелась машина. Сообщение о пожаре во дворе поступило в 18.54.

- В 19.12 огнеборцы ликвидировали возгорание, в результате которого полностью выгорел моторный отсек автомобиля Mazda 3. В тушении были задействованы 8 человек личного состава и 2 пожарные автоцистерны, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: в Североморске на улице Гаджиева, 14 произошло массовое ДТП. Авария затронула сразу десять автомобилей.

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