В озере Пермус нашли тело второго пропавшего рыбака

Тела утонувших рыбаков обнаружили в один день. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На минувших выходных на Пермусозере в районе Оленегорска началась поисково-спасательная операция. Тревогу забили родственники двух мужчин - отца и сына, которые уехали на рыбалку и перестали выходить на связь.

26 сентября стало известно об обнаружении тела 46-летнего мужчины. После нашли и его 20-летнего сына.

- По факту обнаружения тела мужчины с признаками утопления СК РФ по Мурманской области также проводит процессуальную проверку. Признаков криминальной смерти нет, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Напомним: в районе Ловозера также пропали два рыбака.

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