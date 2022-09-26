В озере Пермус нашли тело второго пропавшего рыбака

Тела утонувших рыбаков обнаружили в один день.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На минувших выходных на Пермусозере в районе Оленегорска началась поисково-спасательная операция. Тревогу забили родственники двух мужчин - отца и сына, которые уехали на рыбалку и перестали выходить на связь.
26 сентября стало известно об обнаружении тела 46-летнего мужчины. После нашли и его 20-летнего сына.
- По факту обнаружения тела мужчины с признаками утопления СК РФ по Мурманской области также проводит процессуальную проверку. Признаков криминальной смерти нет, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.
Напомним: в районе Ловозера также пропали два рыбака.
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