В Мурманской области похолодает до нуля градусов

В Мурманской области намечаются заморозки.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманской области с каждым днем все больше ощущается дыхание зимы. И по ночам все чаще будут случаться заморозки.
- Температура воздуха 27 сентября ночью от 0 до +5°, днем +6+11°, - сообщили в региональном гидрометцентре.
Местами по области ожидаются небольшие дожди.
Напомним: в Заполярье началась астрономическая осень.
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