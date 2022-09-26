В Мурманской области похолодает до нуля градусов

В Мурманской области намечаются заморозки. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области с каждым днем все больше ощущается дыхание зимы. И по ночам все чаще будут случаться заморозки.

- Температура воздуха 27 сентября ночью от 0 до +5°, днем +6+11°, - сообщили в региональном гидрометцентре.

Местами по области ожидаются небольшие дожди.

Напомним: в Заполярье началась астрономическая осень.

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