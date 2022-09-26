В гимназии Полярного открыли парту имени погибшего участника спецоперации на Украине

У Виталия Войцеховского остались жена и 11-летняя дочь. Фото: Ольга Соболева/администрация ЗАТО Александровск

23 сентября в гимназии Полярного открыли именную парту участника спецоперации на Украине - выпускника учебного заведения и уроженца Полярного Виталия Войцеховского.

Капитан Войцеховский одним из первых прибыл на службу после объявления о начале спецоперации. Но уже 25 февраля 2022 года он получил тяжелое ранение на территории аэродрома Миллерово Ростовской области из-за ракетного удара вооруженными силами Украины. 17 марта сердце капитана остановилось, врачи не смогли его спасти. Северянин был награжден медалью «За отвагу».

У Виталия Войцеховского остались жена и 11-летняя дочь.

- Мой сын любил этот город, часто возвращался сюда, гордился им, - рассказал на открытии парты героя отец погибшего летчика Виталий Герониевич Войцеховский. - Вы знаете, он всегда мечтал стать летчиком боевой авиации. Стремился к этому, хорошо учился, занимался спортом. И мечта сбылась, он стал командиром «Аллигатора» - очень современной, мощной боевой машины.

Виталий Герониевич передал в дар полярнинской гимназии личные вещи сына: армейский летный шлем и планшет.

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