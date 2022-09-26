В районе Ловозера пропали два рыбака

Для проведения поисково-спасательных работ выдвинулись инспекторы государственной инспекции по маломерным судам. Фото: vk.com/mchs_murmansk
В Мурманской области пропали еще два рыбака. Мужчины отправились удить рыбу в район Ловозера и не вышли на связь с родными в оговоренные сроки.
- В настоящее время местонахождение северян неизвестно, - сообщают в ГУ МЧС России по Мурманской области.
Для проведения поисково-спасательных работ выдвинулись инспекторы государственной инспекции по маломерным судам - два человека личного состава, две единицы техники.
Напомним: в районе озера Пермус нашли тело одного из пропавших рыбаков.
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