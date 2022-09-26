В Ковдоре пропала 13-летняя девочка с зелеными волосами

Подросток пропала 25 сентября. Фото: vk.com/severspas51

В Ковдоре объявлен новый поиск человека: пропала 13-летняя Елизавета Берсенева.

- Вечером 25 сентября, примерно в 18.00, вышла из дома по адресу: улица Кирова, дом 26, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, - сообщили в поисково-спасательном отряде "СеверСпас".

Приметы: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, на вид 13 - 15 лет, короткие зеленые волосы. На момент исчезновения была одета в красную толстовку, черную кофту, черные брюки, белые кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в "СеверСпас": +7 (911) 309-10-95, +7 (953) 757-57-48.

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