В Мурманске пьяный охранник угнал служебный автомобиль

45-летнего мурманчанина задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске сторож автотранспортного предприятия угнал служебный Ford. Руководство компании обратилось в полицию.

- Выяснилось, что ночью охранник заступил на дежурство. Выпив, мужчина решил взять служебную машину и покататься на ней по городу. Покатавшись, он бросил авто в центре города и отправился домой спать, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

45-летнего мурманчанина задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статья 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде.

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