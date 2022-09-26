В Мурманске пьяный охранник угнал служебный автомобиль

45-летнего мурманчанина задержали.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманске сторож автотранспортного предприятия угнал служебный Ford. Руководство компании обратилось в полицию.
- Выяснилось, что ночью охранник заступил на дежурство. Выпив, мужчина решил взять служебную машину и покататься на ней по городу. Покатавшись, он бросил авто в центре города и отправился домой спать, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
45-летнего мурманчанина задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статья 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде.
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