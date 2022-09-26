В школах Мурманской области проводят совещания по безопасности после трагедии в Ижевске

В школах Мурманской области могут усилить меры безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 10 утра 26 сентября в школу №88 Ижевска ворвался вооруженный мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам и ученикам. По предварительным данным, погибли 13 человек, в том числе семь детей. Также ранения разной степени тяжести получили около 20 человек.

Как сообщил "КП"-Мурманск", в школах Мурманской области сегодня пройдут совещания, посвященные усилению мер безопасности. Ранее учебные учреждения уже ограничивали вход на свою территорию взрослым, в частности, родителям.

- Мы были недовольны такими мерами, что нам нельзя заходить за ограждение. Но на фоне событий, как в Ижевске, многие изменили свое мнение. Безусловно, в школах надо усилить меры безопасности, существующих недостаточно, - поделились с "КП" родители ребят из ряда школ.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил соболезнование семьям пострадавших и погибших во время стрельбы в Ижевске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru