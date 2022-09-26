Средняя зарплата в Мурманске составляет 82 тысячи рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оплата труда в Мурманске выросла на 12%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"РИА Новости" составили рейтинг российских городов по уровню зарплат. Мурманск оказался на 13-й позиции топа.

Согласно исследованию, среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2022 года в столице Заполярья составляла 82 тысячи рублей. На нее можно купить почти 4 фиксированных потребительских набора.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оплата труда в Мурманске выросла на 12%.

Первое место в рейтинге занял Новый Уренгой с зарплатой в 129 тысяч рублей. За ним следуют Салехард и Южно-Сахалинск с зарплатой 115 - 110 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru