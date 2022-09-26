Средняя зарплата в Мурманске составляет 82 тысячи рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оплата труда в Мурманске выросла на 12%.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
"РИА Новости" составили рейтинг российских городов по уровню зарплат. Мурманск оказался на 13-й позиции топа.
Согласно исследованию, среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2022 года в столице Заполярья составляла 82 тысячи рублей. На нее можно купить почти 4 фиксированных потребительских набора.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оплата труда в Мурманске выросла на 12%.
Первое место в рейтинге занял Новый Уренгой с зарплатой в 129 тысяч рублей. За ним следуют Салехард и Южно-Сахалинск с зарплатой 115 - 110 тысяч рублей.
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