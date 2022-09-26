В районе озера Пермус нашли тело одного из пропавших рыбаков

Поиски второго рыбака продолжаются. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В районе Пермусозера нашли тело мужчины. Следственный комитет проводит проверку.

- Погибшего обнаружили в воде у берега озера Пермус в районе Оленегорска. Неподалеку также найдена перевернутая одноместная лодка. Погибший мужчина - местный житель, 1976 года рождения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

При осмотре тела погибшего следователи не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщил источник "КП"-Мурманск", погибший мужчина - один из рыбаков, пропавших на Пермусозере. Поиски второго рыбака продолжаются.

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