В районе озера Пермус нашли тело одного из пропавших рыбаков

Поиски второго рыбака продолжаются.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В районе Пермусозера нашли тело мужчины. Следственный комитет проводит проверку.
- Погибшего обнаружили в воде у берега озера Пермус в районе Оленегорска. Неподалеку также найдена перевернутая одноместная лодка. Погибший мужчина - местный житель, 1976 года рождения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.
При осмотре тела погибшего следователи не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщил источник "КП"-Мурманск", погибший мужчина - один из рыбаков, пропавших на Пермусозере. Поиски второго рыбака продолжаются.
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