4,8 миллиарда рублей выделили на капремонт домов в Мурманской области

На капремонт домов в Мурманской области выделили 2,5 миллиарда рублей из бюджета. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области за 2022 год планируют сделать капитальный ремонт в 423-х домах, в 121-м из их числа уже завершены работы.

На все работы выделяется почти 4,8 миллиарда рублей, из которых почти 2,5 миллиарда - бюджетные деньги, а еще 2,3 миллиарда - взносы собственников.

Как отметила глава Фонда капитального ремонта в Мурманской области, есть объекты с риском задержки работ.

- Есть проблемные моменты в центре Мурманска, опасения, что работы не будут завершены до конца 2022 года, - уточнила Юлия Барсукова.

Напомним: в центре столицы Заполярья идет капремонт исторических зданий, в том числе облдумы, областного правительства и ряда жилых домов.

Также по программе капремонта завершается второй этап перехода на закрытую систему горячего водоснабжения в Ленинском округе Мурманска.

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