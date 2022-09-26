В Мурманской области продолжаются поиски двух рыбаков на лодке

Мужчины не выходят на связь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В районе Оленегорска продолжаются поиски двух рыбаков на лодке.

Напомним: отец и сын отправились на рыбалку в район Пермусозера и пропали, на связь не выходят. Родственники мужчин, прибыв на место стоянки, обнаружили палатку и личные вещи. Северян и их лодки там не было.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области, спасатели второй день ищут северян.

По уточненным данным от СКР региона, на Пермусозере нашли тело мужчины - местного жителя 1976 года рождения. Но является ли он одним из пропавших рыбаков, пока не сообщается.

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