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Общество26 сентября 2022 8:42

За три года в Мурманской области обновили более 500 единиц медоборудования

В 2022 году на эти цели выделили 1,8 миллиарда рублей
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
В 2022 году для Мурманской области закупят еще 300 единиц оборудования.

В 2022 году для Мурманской области закупят еще 300 единиц оборудования.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области продолжается модернизация системы здравоохранения.

- За три года мы закупили более 500 единиц нового оборудования, в этом году приобретем еще 300, переоснащение получат, в том числе, отдаленные населенные пункты. В 2022 году на эти цели выделили свыше 1,8 миллиарда рублей, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманскую областную клиническую больницу поступило современное оборудование, благодаря которому стало возможно проведение высокотехнологичных операций на сосудах сердца. А в Мурманскую областную станцию переливания крови поступила новая техника для заготовки тромбоцитов. Два аппарата для донорского афереза – автоматизированного разделения компонентов крови – закупили взамен устаревшего оборудования 2009 года.

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