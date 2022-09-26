В Мурманске мужчина напал с ножом на сотрудника супермаркета из-за бутылки дорогого коньяка

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции задержали в Мурманске 33-летнего мужчину, который напал на сотрудника супермаркета. Ранее северянин уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за грабеж.

- Посетитель магазина подошел к полке с алкоголем, пока поблизости не было продавца, взял дорогой коньяк и спрятал его за пазуху. Работнику супермаркета поведение мужчины показалось подозрительным, он решил заблокировать ему выход. Тогда злоумышленник достал из кармана кухонный нож и направил в сторону последнего. Между мужчинами завязалась потасовка. Приехали сотрудники ППС, которые задержали мурманчанина и доставили в отдел полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Ему грозит до восьми лет лишения свободы. С северянина взята подписка о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru