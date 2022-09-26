В Мурманске отменили шоу дронов и салют в честь Дня города

День города в 2022 году пройдет в Мурманске без салюта. Фото: Елена КОВАЛЕНКО
На оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин предложил скорректировать программу Дня города в честь 106-летия столицы Заполярья.
Так, из нее исключили шоу дронов и салют. Подобные решения принимались в ряде других регионов на фоне спецоперации и частичной мобилизации.
Также праздник в Мурманске перенесли с 1 на 8 октября.
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