В Мурманске отменили шоу дронов и салют в честь Дня города

День города в 2022 году пройдет в Мурманске без салюта. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин предложил скорректировать программу Дня города в честь 106-летия столицы Заполярья.

Так, из нее исключили шоу дронов и салют. Подобные решения принимались в ряде других регионов на фоне спецоперации и частичной мобилизации.

Также праздник в Мурманске перенесли с 1 на 8 октября.

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