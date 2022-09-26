За выходные в Мурманской области пять человек пострадали в ДТП

В субботу и воскресенье случилось четыре аварии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном УГИБДД рассказали о статистике ДТП, произошедших в Мурманской области за минувшие выходные.

Так, в субботу и воскресенье - 24 и 25 сентября - случились четыре аварии, в которых пострадали пять человек.

- Все пострадавшие - взрослые люди. Из ДТП было два наезда на стоящий автомобиль, один наезд на пешехода и одно столкновение, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: ночью в Североморске произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru