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Общество26 сентября 2022 7:12

Праздник в честь Дня города Мурманска перенесли с 1 октября на 8 число

Также из программы исключены шоу дронов и фейерверк
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
В этом году День города в Мурманске пройдет без шоу дронов.

В этом году День города в Мурманске пройдет без шоу дронов.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

1 октября должен был состояться праздник в честь 106-летия Мурманска. Однако его решили перенести на неделю - на 8 октября.

Также глава администрации города Юрий Сердечкин предложил сократить программу, отказавшись от шоу дронов (впервые его провели в 2021-м году) и фейерверка. Ранее от салюта отказались во время народных гуляний в Видяево.

Напомним: в рамках празднования Дня города должны выступить группы "Город 312", "Фабрика" и "Корни", а также певица Виктория Дайнеко.

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