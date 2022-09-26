Праздник в честь Дня города Мурманска перенесли с 1 октября на 8 число

В этом году День города в Мурманске пройдет без шоу дронов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

1 октября должен был состояться праздник в честь 106-летия Мурманска. Однако его решили перенести на неделю - на 8 октября.

Также глава администрации города Юрий Сердечкин предложил сократить программу, отказавшись от шоу дронов (впервые его провели в 2021-м году) и фейерверка. Ранее от салюта отказались во время народных гуляний в Видяево.

Напомним: в рамках празднования Дня города должны выступить группы "Город 312", "Фабрика" и "Корни", а также певица Виктория Дайнеко.

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