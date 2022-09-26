Вице-губернатор Алексей Лыженков больше не возглавляет министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области

Алексей Лыженков покидает пост министра энергетики и ЖКХ. Фото: правительство Мурманской области

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 26 сентября губернатор Андрей Чибис сообщил, что вице-губернатор Алексей Лыженков освобождается от должности министра энергетики и ЖКХ.

- Под его руководством теперь будут министерство энергетики и ЖКХ, комитет по ветеринарии, министерство строительство и министерство государственного жилищного и строительного надзора, - уточнил губернатор.

Имя нового министра энергетики и ЖКХ пока не называется.

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