Житель Мурманска до смерти забил отца-инвалида

Мурманчанин признал свою вину в убийстве отца. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Мурманске будут судить 34-летнего мужчину, который убил своего отца-инвалида. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении северянина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

2 июля обвиняемый крепко выпил, поссорился с 63-летним отцом и кинулся на него с кулаками.

- Он нанес ему не менее 10 ударов кулаками и ногами по голове и телу. При этом обвиняемый достоверно знал, что его отец находится в беспомощном состоянии из-за возраста и инвалидности и не способен защитить себя и оказать сопротивление. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Свою вину обвиняемый в убийстве признал.

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