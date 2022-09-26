Андрей Чибис про гибель военнослужащего из Мурманской области во время СВО: "Он отдал жизнь за мирное будущее"

Александр Самарский погиб во время СВО.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в "ВКонтакте" сообщил о гибели еще одного военнослужащего из Заполярья, принимавшего участие в спецоперации.

- Север простился с Александром Самарским. Наш земляк не отступил перед лицом опасности. Александр до конца был верен своему воинскому долгу и отдал жизнь за мирное будущее. Имя Александра Самарского навсегда останется в памяти его боевых товарищей по специальной военной операции, в сердцах жителей Мурманской области, в истории страны, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: губернатор вручил "Орден мужества" матери погибшего во время спецоперации Дениса Тимохина.

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