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Политика26 сентября 2022 5:11

Андрей Чибис про гибель военнослужащего из Мурманской области во время СВО: "Он отдал жизнь за мирное будущее"

Александр Самарский из Мурманской области погиб во время спецоперации
Есения ДОБРОНРАВОВА
Александр Самарский погиб во время СВО.

Александр Самарский погиб во время СВО.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в "ВКонтакте" сообщил о гибели еще одного военнослужащего из Заполярья, принимавшего участие в спецоперации.

- Север простился с Александром Самарским. Наш земляк не отступил перед лицом опасности. Александр до конца был верен своему воинскому долгу и отдал жизнь за мирное будущее. Имя Александра Самарского навсегда останется в памяти его боевых товарищей по специальной военной операции, в сердцах жителей Мурманской области, в истории страны, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: губернатор вручил "Орден мужества" матери погибшего во время спецоперации Дениса Тимохина.

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