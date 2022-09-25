В магазинах Апатитов и Ковдора нашли поддельные купюры

Экспертиза подтвердила, что банкноты изготовлены не на предприятии «Гознак». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В магазинах Апатитах и Ковдора при пересчете денег выявили две поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей и 500 рублей. Экспертиза подтвердила, что банкноты изготовлены не на предприятии «Гознак», а при помощи электрофотографии.

- По двум фактам оборота поддельных купюр проводятся проверки, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В полиции напоминают, что за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег по статье 186 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с наложением штрафа до одного миллиона рублей.

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