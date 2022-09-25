В почтовых отделениях Мурманской области появились марки с изображением ледоколов "Арктика" и "Сибирь"

На художественных марках изображены ледоколы «Арктика» и «Сибирь», которые приписаны к порту в Мурманске. Фото: gov-murman.ru

Жители Мурманской области теперь смогут купить на почте марки и конверты с изображением атомных ледоколов "Арктика" и "Сибирь". 22 сентября прошла торжественная церемония памятного гашения почтовой продукции.

- На художественных марках изображены ледоколы «Арктика» и «Сибирь», которые приписаны к порту в Мурманске. Для нас важно, что уникальные марки с атомными ледоколами, которые имеют прямое отношение к нашему региону, смогут приобрести в почтовых отделениях жители всей страны. Для мурманчан тираж из 800 марок уже доступен в центральном отделении почты России, – отметил директор УФПС Мурманской области Александр Кочуров.

Марки вышли тиражом по 120 000 штук каждого сюжета. Номинал марки 18 руб., это соответствует тарифу пересылки простой почтовой карточки по России.

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