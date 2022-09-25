В Ловозере сотрудники МЧС дважды ликвидировали пожар в одном доме

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

За вечер сотрудники МЧС ликвидировали два пожара по одному адресу.

Сначала сообщение о возгорании в пятиэтажном доме № 1 на улице Вокуева поступило 24 сентября в 20.21.

- Прибывшие пожарные спасли одного человека и эвакуировали четырех человек. Сгорел бытовой мусор на площади 2 квадратных метра, пожар удалось ликвидировать спустя 30 минут, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Ночью 25 сентября по этому адресу снова вызвали пожарных. На этот раз огонь повредил диван на площади 2 квадратных метра.

На месте происшествия работало одного пожарно-спасательное подразделение - 5 человек личного состава, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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