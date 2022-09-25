Жительница Мурманска ударила возлюбленного ножом в грудь

Ранее судимую 49-летнюю мурманчанку задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

50-летний мурманчанин попал в больницу после ссоры с гражданской супругой. Медики квалифицировали его травмы, как тяжкий вред здоровью.

Как выяснили полицейские, накануне мужчина пришел домой пьяным, что совсем не понравилось его возлюбленной.

- Северянка устроила скандал. Разъяренная сожительница схватила нож с кухонного стола и ударила им мужчину в грудь. Позже, испугавшись за жизнь и здоровье мужчины, она вызвала скорую медицинскую помощь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ранее судимую 49-летнюю мурманчанку задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. С жительницы Заполярья взята подписка о невыезде.

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