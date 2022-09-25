В центре Мурманска 26 сентября ограничат движение и стоянку транспорта

26 сентября будет временно ограничено движение авто. Фото: gov-murman.ru

В центре Мурманска 26 сентября будет временно ограничено движение авто.

Согласно постановлению администрации города, движение, остановка и стоянка всех видов транспортных средств будут запрещены от дома № 13 по улице Воровского до проспекта Ленина с 12.00 до 18.00.

Напомним: движение на дороге Мишуково - Снежногорск ограничат на пять дней. Это связано с проведением взрывных работ.

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