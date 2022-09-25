158 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки COVID-19 заразились 158 жителей и гостей Заполярья. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманской области растет количество заболевших коронавирусом.

По данным оперативного штаба, за последние сутки COVID-19 заразились 158 жителей и гостей Заполярья. Общее количество подхвативших опасную инфекцию с начала пандемии составляет 141 275 человек.

За сутки количество летальных исходов от ковида не увеличилось. Всего он унес жизни 3 363 человек.

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