В Мурманскую область прибыли 11 детей из ДНР, оставшихся без попечения родителей

Дети отправились в Кандалакшу, Ковдор, Полярные Зори и Оленегорск. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманскую область прилетели 11 детей из ДНР, оставшиеся без попечения родителей. В аэропорту их встретил губернатор Андрей Чибис вместе с северянами, которые приняли ребят в свои семьи.

- Сейчас они уже отправились в Кандалакшу, Ковдор, Полярные Зори и Оленегорск. Ребята очень позитивные и добрые, а первая личная встреча получилась теплой и душевной. Верю, что наш Север станет им родным домом, - отметил глава региона.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева рассказала, что лично сопровождала группу детей в Мурманск. Семьи, которые оформили временную опеку, подбирались тщательно.

- Мы собирали информацию, готовили видеопаспорта семей, наши специалисты выезжали к детям, показывали им паспорта и ребята сами выбирали по душе, по своим эмоциям и впечатлениям, с кем они хотят жить. Эти 11 ребят выбрали Мурманскую область. После этого мы организовывали видеосвязь родителей с детьми. Сегодня была долгожданная встреча детей и родителей. Для всех нас это очень волнительно. И лично для меня: за это время я очень сблизилась с ребятами, пережила каждую их историю. Но мы не расстаемся. Важный момент, что ребята устраиваются в семьи с братьями и сестрами, детей не разделяют, – рассказала детский омбудсмен.

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