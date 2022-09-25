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Происшествия25 сентября 2022 10:48

Ночью в Североморске произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей

Пострадали два человека
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля Hyundai. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля Hyundai. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Минувшей ночью в Североморске на улице Гаджиева, 14 произошло массовое ДТП. Авария затронула сразу десять автомобилей.

- По предварительной информации, в 1.45 водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением и нанес механические повреждения девяти машинам, которые находились на парковке, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля Hyundai, их обслужили амбулаторно. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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