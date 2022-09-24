Два ведущих вуза Мурманской области приняли решение объединиться

В ноябре будет подписан приказ об объединении МАГУ и МГТУ. Фото: МАГУ

В двух ведущих вузах Заполярья - Мурманском арктическом государственном университете и Мурманском государственном техническом университете - состоялись заседания ученых советов.

- Главным в повестках заседаний был вопрос — объединение вузов и создание принципиально нового крупного университета в Мурманской области, конкурентоспособного на национальном уровне, который может участвовать в федеральных программах поддержки вузов и будет отвечать на современные вызовы, соответствовать трендам, - сообщили в МАГУ.

Оба вуза поддержали объединение. Речь о нем шла несколько лет, но ранее присоединение МГТУ к МАГУ признавали нецелесообразным.

По предварительным данным, процесс укрупнения займет около года, а трансформация базовых процессов в новом университете - до трех лет. Приказ министерства науки и высшего образования РФ о реорганизации МАГУ и МГТУ будет подписан в ноябре 2022 года.

- С точки зрения образовательного процесса изменений не будет: все образовательные программы будут продолжаться в соответствии с утвержденными учебными планами. Это касается всех обучающихся в обоих университетах, включая филиалы. Если к моменту окончания обучения процедура объединения МАГУ и МГТУ завершится, то обучающиеся получат дипломы уже нового университета. Если к моменту окончания обучения процедура объединения МАГУ и МГТУ не завершится, то выпускники получат дипломы своих университетов, - пояснили в вузах.

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