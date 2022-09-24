На сайте правительства Мурманской области открылся раздел про частичную мобилизацию

Северяне могут получить ответы на самые частые вопросы о мобилизации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте правительства Мурманской области открылся тематический раздел, посвященный частичной мобилизации. Напомним: в России она проводится с 21 сентября 2022 года. Всего по стране планируется призвать 300 тысяч человек, в Мурманской области - тысячу.

В разделе северяне найдут ответы на самые популярные вопросы: кого призовут, как вручают повестки, что означает звонок из военкомата, куда будут направлены призывники из Заполярья, будут ли созданы специальные "мурманские" подразделения, что взять с собой в военкомат и т. д.

Раздел доступен по ссылке.

Также ответы можно получить по "горячей линии".

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