Алексей Лыженков может перестать быть министром энергетики и ЖКХ Мурманской области

Алексей Лыженков сейчас совмещает должности министра и вице-губернатора. Фото: правительство Мурманской области

В апреле 2022 года министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков стал еще и вице-губернатором, заменив на этой должности Юрия Сердечкина, ставшего главой администрации Мурманска.

Однако уже 26 сентября на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис может объявить о кадровых перестановках.

- Заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков уже в понедельник может лишиться должности министра. По нашей информации, он станет вице-губернатором без совмещения должностей. Помимо блока энергетики и ЖКХ, в подчинение Алексея Германовича перейдет министерство строительства и министерство государственного жилищного и строительного надзора, - пишет Telegram-канал "Мурманск инсайд".

Кто при этом станет министром энергетики и ЖКХ, пока не сообщается.

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