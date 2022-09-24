Попавший под обрушение породы в шахте в Никеле горнорабочий погиб

Обрушение породы произошло утром 24 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 сентября в шахте на горизонте 50+ метров рудника "Северный" в Никеле произошло обрушение породы с кровли выработки. По уточненным данным, все случилось в девятом часу утра.

- На месте обрушения обнаружено тело мужчины. Погибший — горнорабочий очистного забоя, 1974 года рождения. Следствием продолжается работа на месте происшествия, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

На данный момент уголовное дело не возбуждено, проводится процессуальная проверка. Также в обстоятельствах случившегося разбирается комиссия, созданная на Кольской ГМК.

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