Следователи проводят проверку после обвала породы на шахте в Никеле

В обстоятельствах ЧП разбираются следователи и специальная комиссия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 сентября на горизонте 50+ метров шахты «Каула-Котсельваара» в Никеле случился обвал породы. Под завалом оказался горнорабочий, в данные минуты идет операция по его извлечению.

- Следователи СК РФ по Мурманской области в настоящее время проводят осмотр места происшествия. В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего с принятием процессуального решения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Также расследованием занимается специальная комиссия Кольской ГМК.

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