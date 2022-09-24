Следователи проводят проверку после обвала породы на шахте в Никеле

В обстоятельствах ЧП разбираются следователи и специальная комиссия.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
24 сентября на горизонте 50+ метров шахты «Каула-Котсельваара» в Никеле случился обвал породы. Под завалом оказался горнорабочий, в данные минуты идет операция по его извлечению.
- Следователи СК РФ по Мурманской области в настоящее время проводят осмотр места происшествия. В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего с принятием процессуального решения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.
Также расследованием занимается специальная комиссия Кольской ГМК.
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