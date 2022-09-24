На улице Капитана Орликовой в Мурманске три гаража пострадали в пожаре

Всего в пожаре пострадали три гаража. Фото: МЧС по Мурманской области

В седьмом часу утра 24 сентября серьезный пожар произошел в автогородке № 301 на улице Капитана Орликовой.

- В результате происшествия в одном из гаражей обгорели стены, крыша, внутренние конструкции и личные вещи на площади 55 квадратных метров, крыши двух соседних гаражей обгорели на общей площади 12 квадратных метров, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Пожар ликвидировали к девяти утра.

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