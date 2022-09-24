Жители Мурманской области могут обратиться на "горячую линию" по вопросам частичной мобилизации

Горячая линия" доступна по номеру 122. Фото: Евгения ГУСЕВА

21 сентября в России началась частичная мобилизация под задачи СВО. Для россиян открыта "горячая линия".

- Актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации можно получить, позвонив по номеру 122, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Напомним: в правительстве региона объяснили, куда направят мобилизованных северян, будут ли созданы "мурманские" подразделения и что означает звонок из военкомата вместо повестки.

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