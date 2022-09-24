Жительница Новочебоксарска в Мурманске поела в кафе на 5000 рублей и отказалась платить по счету

Туристка отказалась платить по счету в кафе. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Мурманске задержали туристку из Новочебоксарска, которая решила бесплатно отдохнуть в лаунж-кафе.

- Она сделала заказ на сумму более 5000 рублей. После обслуживания гражданке принесли счет, который она отказалась оплачивать и устроила скандал, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Сотрудники заведения не смогли успокоить гостью, поэтому нажали тревожную кнопку. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии доставили женщину в отдел полиции.

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