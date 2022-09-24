Мобилизованных жителей Мурманской области сначала отправят в Санкт-Петербург

Сначала северян направят в часть-формирователь. Фото: Олег УКЛАДОВ

В правительстве Мурманской области дали разъяснение, куда будут направлены те жители Заполярья, кто получит повестки в рамках частичной мобилизации.

- Они будут направлены в часть-формирователь, созданную на базе одного из учебных заведений Минобороны России в Санкт-Петербурге. В последующем они будут служить в частях и подразделениях территориальной обороны. В случае, если гражданин в инициативном порядке до получения повестки обратится в один из пунктов отбора на контракт, с ним может быть заключен контракт о прохождении службы в одной из частей береговых войск Северного флота (отдельной 200-й мотострелковой бригады, отдельной 80-й мотострелковой бригады, отдельной 61-й бригады морской пехоты) или в других частях Северного флота при наличии вакансий, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: создание специальных "мурманских" подразделений не планируется, однако северяне, по возможности, будут служить вместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru