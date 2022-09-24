В правительстве Мурманской области рассказали, объединят ли призывников в рамках частичной мобилизации в "мурманские" подразделения

По возможности призывники из Мурманской области будут служить вместе. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Мурманской области продолжается призыв в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным. Повестки вручат тысяче северян. В правительстве Мурманской области ответили на вопрос, будут ли созданы специальные "мурманские" подразделения из призывников.

- Граждане, призванные по частичной мобилизации, будут проходить службу в основном в одном соединении или воинской части. На законодательном уровне комплектование таких частей и подразделений по территориальному признаку не закреплено, - уточнили в правительстве.

Напомним: стало известно, куда направят призывников и что означает звонок из военкомата вместо повестки.

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