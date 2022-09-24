Финляндия меняет правила въезда для россиян. Что изменится для жителей Мурманской области

В Финляндию теперь не пустят туристов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Финляндии приняли решение ограничить въезд для россиян.

- Президент республики Саули Ниинистё и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии, - говорится в официальном заявлении правительства страны.

В частности, теперь не смогут въехать в Финляндию туристы, в том числе и из Мурманской области, даже если у них есть шенгенские визы. Пускать будут только тех, кто едет к родственникам или друзьям. Также отменяет льготный порядок получения виз для владельцев недвижимости из России. Но визу смогут получить те, кто едет в страну на учебу или по работе.

Напомним: два года - с 2020-го - российско-финская граница была закрыта из-за пандемии коронавируса. С июля 2022 года выдача финских виз возобновилась, но позже в Финляндии приняли решение ограничить их выдачу.

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