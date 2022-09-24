Повестки призывникам вручают лично в руки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области проходит частичная мобилизация. Всего призвать планируют тысячу человек.

Ранее стало известно, что повестки будут вручать только лично в руки по месту жительства или на работе. Но также северянам могут позвонить из военкомата. Объясняем, что это означает.

- Если позвонили, это еще не означает призыв, возможны просто уточняющие вопросы, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: стало известно, куда будут направлены мобилизованные северяне.

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