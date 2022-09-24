В Мурманске пройдет субботник у "Алеши"

Субботник пройдет у "Алеши". Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 сентября в 12.00 у "Алеши" - мемориала защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны - пройдет субботник от Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

- Наши ребята не просто участвуют в субботниках, самое главное – они получают знания, в том числе, своего региона. Наш проект призван сформировать добровольное сообщество граждан, которые готовы сохранять культурное наследие своей малой и большой Родины. Добровольцы Национального центра будут и впредь проводить общественный мониторинг и помогать в благоустройстве памятников. Работа по сохранению объектов культурного наследия волонтерами ведется без оглядки на даты и времена года. Это наша история, наша гордость, и передать ее потомкам в первозданном виде – наш долг перед миллионами сограждан, павших за свободу и независимость Родины, - рассказала председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Подобные мероприятия пройдут также в Новороссийске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Перед субботниками будут проходить вебинары с обсуждением вопросов, связанных с культурным наследием.

Напомним: летом в Мурманской области представители центра провели масштабные учения.

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