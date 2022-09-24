Стало известно, куда распределят призывников из Мурманской области в рамках частичной мобилизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Всего планируется призвать 300 тысяч человек, в Мурманской области - тысячу.

В правительстве региона объяснили, куда будут направлены призывники.

- Граждане из числа пребывающих в запасе, призванные по частичной мобилизации из Мурманской области, будут направлены в часть-формирователь, созданную на базе одного из учебных заведений Минобороны России в Санкт-Петербурге. В последующем они будут служить в частях и подразделениях территориальной обороны. При заключении контракта о прохождении военной службы – в соединения береговых войск Северного флота – мотострелковых и морской пехоты, - сообщили в правительстве.

Напомним: семьи призванных в рамках частичной мобилизации получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей и 20 тысяч на каждого ребенка.

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