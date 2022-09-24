Губернатор Мурманской области передал «Орден мужества» семье погибшего во время спецоперации Дениса Тимохина

"Орден мужества" передали матери погибшего героя. Фото: правительство Мурманской области

В мае этого года стало известно о гибели Дениса Тимохина - военнослужащего из Мурманской области, участвовавшего в спецоперации.

Указом президента северянина посмертно наградили «Орденом мужества» за самоотверженность, мужество и отвагу, за смелость и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни. Награду губернатор Мурманской области Андрей Чибис передал семье Дениса Тимохина - лично его матери Нине Степановне.

- Хочу выразить особую благодарность героям и защитникам нашей Родины. Они достойны поколения победителей Великой Отечественной войны, — отметил Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области проходит частичная мобилизация, призвать планируют тысячу человек.

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