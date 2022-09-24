У сына Юрия Куклачева после гастролей в Мурманске украли одежду и палтус

Дмитрий Куклачев лишился одежды и палтуса, которого подарили мурманчане.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Гастроли в Мурманске закончились для сына знаменитого дрессировщика кошек Юрия Куклачева Дмитрия на неприятной ноте. Вернувшись из аэропорта "Домодедово" он обнаружил, что из его багажа пропали вещи.
- У продолжателя знаменитой династии украли куртку, перчатки, - пишет "РЕН ТВ" со ссылкой на источник.
Также из чемодана забрали палтус, которого Дмитрию Куклачеву подарили северяне. Общий ущерб артист оценил в 60 тысяч рублей и подал заявление в полицию. Уточняется, что инцидент случился еще в июле.
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