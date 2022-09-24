В мурманской аварийной деревяшке потолок упал на голову женщине

Жильцы не хотели переезжать из аварийного дома. Фото: vk.com/onf_murmansk

В доме № 4 на улице Радищева в Мурманске произошло ЧП. Здесь в одной из квартир на женщину упал потолок.

- Многоквартирное здание признали аварийным в этом году, но переезжать оттуда большинство хозяев не хотело – нравилось. И вот очередной осенний ливень принес крайне неприятный сюрприз: потолок долго и мучительно тек, пока окончательно не рухнул прямо женщине на голову, - рассказали в мурманском "Народном фронте".

Потолок упал на голову женщине. Фото: vk.com/onf_murmansk

Потолок уже ремонтировали ранее, но это не помогло. Общественники составили обращение в министерство государственного жилищного и строительного надзора и в прокуратуру.

Напомним: потолок также упал в доме на улице Челюскинцев, - ЧП случилось в январе этого года. А на Карла Либкнехта в доме рухнула лестница.

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