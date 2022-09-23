С 1 декабря в Мурманской области вырастут тарифы ЖКХ

Следующее повышение тарифов состоится 1 июля 2024 года.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
1 июля в Мурманской области случилось традиционное повышение тарифов на ЖКУ. Средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области составил 4,5 %.
Следующее повышение должно было состояться через год, однако в правительстве РФ приняли решение перенести его на 1 декабря 2022 года.
- Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
В 2023 году индексация уже не состоится, следующая ожидает россиян 1 июля 2024 года.
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