С 1 декабря в Мурманской области вырастут тарифы ЖКХ

Следующее повышение тарифов состоится 1 июля 2024 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 июля в Мурманской области случилось традиционное повышение тарифов на ЖКУ. Средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области составил 4,5 %.

Следующее повышение должно было состояться через год, однако в правительстве РФ приняли решение перенести его на 1 декабря 2022 года.

- Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

В 2023 году индексация уже не состоится, следующая ожидает россиян 1 июля 2024 года.

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