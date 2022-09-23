В центре Мурманска 2,1 тысячи человек пришли на митинг-концерт «Своих не бросаем!»

Митинг-концерт прошел на улице Ленинградской. Фото: Совет депутатов Мурманска

23 сентября в центре Мурманска состоялся митинг-концерт «Своих не бросаем!». Его приурочили к референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, на которых решается вопрос о вхождении в состав РФ.

Митинг в сквере на улице Ленинградской прошел с участием представителей власти от мэрии Мурманска и Мурманской областной Думы.

Мероприятие прошло в сквере на улице Ленинградской. Фото: Совет депутатов Мурманска

- Мы никогда не оставались в стороне, не могли быть равнодушными. И сейчас мы прикладываем все силы, чтобы помочь народу Украины избавиться от фашистского режима. Митинги под лозунгом «Своих не бросаем!» проходят по всей России в знак солидарности с событиями, происходящими в нашей стране, - рассказал зампредседателя Совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев.

По предварительным подсчетам, участие в митинге-концерте приняло более 2,1 тысячи мурманчан.

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